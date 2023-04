Jey Mammon habló de una falsa información sobre su paso por Madrid

La información la dio Juan Etchegoyen en el ciclo Entrometidos en la tarde (Net TV): "Jey no terminó de pagar su alojamiento en el exclusivo Hotel Boutique Only You".

Ese rumor lo tuvo luego de un diálogo con el periodista español Roberto Antolín, quien días atrás aseguró que en Madrid el humorista no iba a “poder salir tranquilo a la calle”.

Además, Etchegoyen sumo supuestos datos sobre la deuda de Jey Mammon con el hotel donde se hospedó. “No sé si no le pasó la tarjeta por tantos impuestos de la Argentina. No sé qué pasó. Pero lo que contaba Roberto (Antolin) en este caso es que él no terminó de pagar, debe por lo menos una noche”, dijo.

“Por ahí la tarjeta decidió bloquearle el pago a cualquier momento por cualquier razón”, agregó el periodista. Y dijo que quizás Mammon no pagó por completo su estadía ya que no tenía decidido cuántos días iba a quedarse en el lugar.

También había contado que Jey le habría pedido al hotel que “no alojen argentinos”, ya que él estaba muy preocupado por lo que se venía contando durante la semana, respecto a una posible movilización en su contra en las calles de la ciudad española.

Desmintió rotundamente ambas versiones: "No sé de dónde saca esas informaciones que son absolutamente falsas. Mi contadora se preocupó, se puso mal y mandó a pedir el resumen del hotel porque es una enferma de los números. Le pasaron el extracto y le dije que no se preocupe. Con todo lo que está pasando, se la había dejado pasar. Pero ya no. Todo lo dice así con esa libertad, qué onda. Nada es verdad".

Nicole Neumann opinó sobre el caso de Jey Mammon y reveló que sufrió situaciones de acoso cuando era menor

Luego de que trascienda públicamente la denuncia de abuso sexual de Jey Mammon a Lucas Benvenuto, muchos famosos dieron su opinión al respecto, y mientras Nicole Neumann hablaba del caso, reveló que en sus inicios como modelo, siendo aún menor de edad, vivió situaciones de acoso.

"Lo conozco del medio, de ir a un montón de programas. Siempre tuve buena onda pero así de ser amiga y juntarme fuera del ámbito, no", dijo sobre el conductor que el fin de semana volvió al país, en una entrevista con Socios del espectáculo, El Trece.

"Vos empezaste de muy chica, ¿te tocó vivir algún episodio así (de acoso o abuso)?", le preguntó el notero, a lo que la modelo, sin dudarlo, respondió de manera afirmativa.

"Sí, viví varias situaciones que, en ese momento, no se hablaban o no se planteaban de esa manera. Uno tal vez no se daba tanta cuenta. Igual sí, mi mamá tuvo que parar a varios personajes grandes. Pero bueno, sí", reconoció la ex de Fabián Cubero, y aseguró que su mamá, Claudia, "tuvo que parar a varios".