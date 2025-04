Jésica Cirio rompió el silencio y compartió un comunicado tras la muerte de su hermana

En el último párrafo, Cirio comentó: "Por respeto hacia ella y a la familia, decidimos no hablar ni contar nada en ese momento. Mi hermana no es conocida en los medios, y además yo no estaba ni estoy pasando un buen momento. Espero sepan comprender", cerró Jésica.

Ángel de Brito, en sus redes sociales, informó que mantuvo una charla con la modelo y reveló detalles de lo que fue la muerte de Verónica: "No hubo intervención policial porque fue una muerte convencional en hospital público, por eso no hay actuación policial ni judicial. A partir de las versiones periodísticas, la fiscal abrió una causa por averiguación de muerte".