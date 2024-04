Jésica Cirio contó si sigue en contacto con Martín Insaurralde

Sobre ese difícil momento personal, Jésica comentó: "Estaba con psicólogo y psiquiatra, tenía ataques de llanto o momentos que no podía dormir".

Sobre el actual vínculo con su ex y padre de su hija Chloe, Cirio admitió: "No tengo relación con él, me cambió todo de un día para el otro, se desmoronó todo".

El cronista Rafa Juri le preguntó si Martín Insaurralde le pidió perdón por todo lo sucedido y Jésica explicó: "Me lo guardo para mí eso".

Y sobre su noviazgo y futuro casamiento con Elías Piccirillo, la modelo y conductora confirmó: "Estamos súper bien con mi pareja, fue un gran apoyo para mí en este momento, y tratando de conservar eso. Me pidió casamiento el día de mi cumpleaños y fue re lindo".

El llamativo mensaje del hijo de Martín Insaurralde para Jésica Cirio: "Le deseo..."

En una nota con Socios del espectáculo, El Trece, Martín, el hijo de Martín Insaurralde, dejó en evidencia que mantiene una excelente relación con la ex pareja de su padre y madre de su hermanita, Jésica Cirio.

Ante una pregunta picante sobre el inminente casamiento de la modelo con su nuevo novio, el joven aclaró que las cosas están bien entre ellos y sorprendió al afirmar que no tendría problemas en ir a la boda.

“Si te invitara al casamiento, ¿irías?”, le dijo el cronista Matías Vázquez. "Sí, obvio, es la madre de mi hermana y le mando un beso grande si va a ver esta nota. Es como cuando tu viejo se pelea con tu tío pero vos igual te llevás bien con tu tío. Ahí estaremos”, sostuvo.

“¿Le dedicamos la nota?”, retrucó el notero. "Le mando un beso grande. La quiero y le deseo lo mejor. Si lo mejor es estar contento, entonces es por ahí. Chloe es uno de los amores de mi vida además", remarcó Martín.