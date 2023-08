Javier Milei salió al cruce de Pampita tras sus dichos

“Hay algunas cosas que dice Milei que me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”, opinó la modelo.

Tras ello, este martes por la mañana el candidato presidencial por el partido La Libertad Avanza visitó López 910, el programa conducido por el periodista Gustavo López en Radio La Red (AM 910), donde no dudó en responderle a la modelo y conductora con su característica impronta confrontativa.