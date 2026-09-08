Un robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un outlet de zapatillas y terminó con un sospechoso detenido a apenas 200 metros del comercio. El hecho ocurrió luego de que se activara la alarma del local y el propietario advirtiera que un hombre se encontraba dentro del negocio cargando mercadería.
Rompió una puerta de vidrio en plena avenida Central y robó zapatillas
El robo ocurrió en un outlet de zapatillas, por las cámaras de seguridad pudieron detener el delincuente a 200 metros del local.