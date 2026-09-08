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Rompió una puerta de vidrio en plena avenida Central y robó zapatillas

El robo ocurrió en un outlet de zapatillas, por las cámaras de seguridad pudieron detener el delincuente a 200 metros del local.

Un robo quedó registrado por las cámaras de seguridad de un outlet de zapatillas y terminó con un sospechoso detenido a apenas 200 metros del comercio. El hecho ocurrió luego de que se activara la alarma del local y el propietario advirtiera que un hombre se encontraba dentro del negocio cargando mercadería.

Efraín Micheltorena, propietario del comercio, contó a Canal 8, que todo comenzó cuando recibieron un alerta del sistema de alarma. Al revisar las cámaras, observaron al sujeto llevándose productos del local y rápidamente dieron aviso al 911.

La respuesta policial permitió localizar al sospechoso sobre calle Centrol, a unos 200 metros del outlet. Finalmente, fue interceptado y se logró recuperar la mercadería que había sido sustraída.

Más allá de los elementos recuperados, el robo provocó importantes daños materiales. Para ingresar al comercio, el sujeto destruyó una puerta de vidrio doble de aproximadamente 2,70 metros, que quedó completamente dañada.

“Es una noticia amarga”, expresó Micheltorena al referirse a lo ocurrido y manifestó su sorpresa por el hecho de que un episodio de estas características pudiera producirse en una zona de gran circulación. El comerciante también señaló que el sospechoso tiene antecedentes.

Micheltorena destacó que pudieron recuperar las pertenencias y la mercadería, aunque el episodio dejó un importante daño material y, sobre todo, una fuerte sensación de inseguridad.

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