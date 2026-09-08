Rompió una puerta de vidrio en plena avenida Central y robó zapatillas

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Más allá de los elementos recuperados, el robo provocó importantes daños materiales. Para ingresar al comercio, el sujeto destruyó una puerta de vidrio doble de aproximadamente 2,70 metros, que quedó completamente dañada.

“Es una noticia amarga”, expresó Micheltorena al referirse a lo ocurrido y manifestó su sorpresa por el hecho de que un episodio de estas características pudiera producirse en una zona de gran circulación. El comerciante también señaló que el sospechoso tiene antecedentes.

Micheltorena destacó que pudieron recuperar las pertenencias y la mercadería, aunque el episodio dejó un importante daño material y, sobre todo, una fuerte sensación de inseguridad.