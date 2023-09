Impactantes imágenes de la esposa de Lotocki que revelarían daño en su cuerpo

Mujer Lotocki

ASÍ HABLA ANIBAL LOTOCKI DE SILVINA LUNA TRAS SU MUERTE

“Es una paciente tipo única”, asevera, sobre la actriz. “La gente del hospital dice que es por el metacrilato que se le puso, pero durante el juicio no se determinó que fuera por eso”, dice, en línea con sus declaraciones públicas sobre el caso.

“Además, ella tenía una enfermedad inmunológica preexistente, entonces no se sabe si esa enfermedad fue la razón. Porque si no todos los pacientes que se operaron, se pusieron este producto, tendrían que tener la hipercalcemia y nadie la tiene. Por eso no se probó el nexo causal”, continúa.

“No hay pacientes en realidad que tengan… Después como decís que había cuatro muertos. En realidad, Silvina Luna no se murió por la insuficiencia renal, sino que se murió por una infección. Una septicemia. Estuvo tres meses con una infección y, al final, terminó muerta. Terminó con su vida, pero no fue por la insuficiencia renal en sí”, concluye, muy polémico.