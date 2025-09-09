"
Icardi evalúa demandar a Wanda por una entrevista

Mauro Icardi estaría evaluando iniciar acciones legales por hostigamiento contra Wanda Nara tras las declaraciones que ella dio en una entrevista con Grego Rossello.

Mauro Icardi estaría evaluando iniciar acciones legales por hostigamiento contra Wanda Nara tras las declaraciones que ella dio en una entrevista con Grego Rossello, donde habló del video íntimo que se filtró meses atrás.

En DDM (América TV), Mariana Fabbiani dio la primicia. “Aparentemente, en este momento Icardi, junto con sus abogadas, está evaluando iniciar una demanda por dicha nota”, contó la conductora.

Luego, Guido Zaffora sumó información clave sobre el enojo del futbolista. “Mauro Icardi no vio la nota anoche, sino que hoy las abogadas le pasaron los textuales polémicos de la hermana de Zaira Nara, y por eso él estaría a punto de iniciar una demanda por hostigamiento”, señaló el periodista.

Además, Guido aclaró que la decisión no estaría ligada únicamente a lo dicho en esa entrevista, sino a los comentarios que Wanda viene haciendo en los últimos tiempos.

“No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, explicó.

En el ciclo también repasaron las frases que más habrían molestado al jugador, entre ellas la versión de que “me enteré lo de la China revisando el teléfono”, la idea de que Icardi no tendría amigos y la polémica en torno a su intimidad. “Ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo”, agregó Zaffora, sobre la supuesta manipulación de las partes íntimas del jugador para salir en la foto que publicó la China Suárez.

Y lejos de calmar la situación, Wanda redobló la apuesta en el mano a mano con Grego. “Está bien, si va a salir y lo va a ver tanta gente”, dijo, y negó que todo fuera casualidad: “Imaginate que cachetee muchos años eso”.

FUENTE: PrimiciasYa

