Icardi evalúa demandar a Wanda por una entrevista

Además, Guido aclaró que la decisión no estaría ligada únicamente a lo dicho en esa entrevista, sino a los comentarios que Wanda viene haciendo en los últimos tiempos.

“No tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda con respecto a su relación con la China, y sobre todo con el tema de su genitalidad”, explicó.

En el ciclo también repasaron las frases que más habrían molestado al jugador, entre ellas la versión de que “me enteré lo de la China revisando el teléfono”, la idea de que Icardi no tendría amigos y la polémica en torno a su intimidad. “Ayer usaron un nuevo verbo... el cacheteo”, agregó Zaffora, sobre la supuesta manipulación de las partes íntimas del jugador para salir en la foto que publicó la China Suárez.

Y lejos de calmar la situación, Wanda redobló la apuesta en el mano a mano con Grego. “Está bien, si va a salir y lo va a ver tanta gente”, dijo, y negó que todo fuera casualidad: “Imaginate que cachetee muchos años eso”.