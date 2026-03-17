"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Wanda Nara

Wanda Nara confirmó el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

Wanda Nara puso en aprietos a Ian Lucas y habló de todo lo vivido con Evangelina Anderson en el transcurso de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) corrieron hace tiempo y los protagonistas intentaron de todas maneras de bajar el tono al tema.

Lo cierto es que finalmente Wanda Nara puso en aprietos al joven cantante al aire en el reality gastronómico y terminó confirmando el vínculo que él mantuvo con la modelo.

Fue al momento de hablar con el participante en la previa a las instancias finales del programa donde la conductora dio más indicios de la relación que existió entre la ex de Martín Demichelis y el Youtuber.

Te puede interesar...

“Llegaste hasta acá, impresionante. Soy testigo de tantas cosas acá adentro... Te peleaste, te amigaste, te enamoraste, te superaste. Bueno, todo lo hiciste”, dijo con picardía Wanda Nara.

Ante la sonrisa de Ian Lucas, la conductora quiso saber quiénes lo iban a acompañar en la final de la competencia y ahí Ian Lucas comentó: "Mi amor más grande que es mi abuela y al lado mi mamá y mi hermano".

Embed

“¿Vos entraste soltero y te vas?”, indagó la animadora. Y él respondió: “Soltero. Ningún anillo, no hay propuesta, no hay nada”. Ante esta declaración, Wanda Nara reveló sobre ese acercamiento que observó entre él y su compañera.

“Yo soy testigo de una historia de amor que se vivió acá adentro que la verdad que por momentos me quería, no sé, chapar el salero. Porque era como que se vivía fuego, más fuego que otra cosa”, contó la animadora.

“Cosas que pasan, la vida misma”, afirmó Ian. "¿Pero va a venir a verte en la final la otra protagonista de la historia de amor?”, lanzó la conductora haciendo referencia indirecta a Evangelina Anderson, y él cerró un tanto desconcertado: "No lo sé".

FUENTE: Primicias Ya

Temas

Te puede interesar