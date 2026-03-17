Wanda Nara confirmó el romance de Ian Lucas y Evangelina Anderson

“Llegaste hasta acá, impresionante. Soy testigo de tantas cosas acá adentro... Te peleaste, te amigaste, te enamoraste, te superaste. Bueno, todo lo hiciste”, dijo con picardía Wanda Nara.

Ante la sonrisa de Ian Lucas, la conductora quiso saber quiénes lo iban a acompañar en la final de la competencia y ahí Ian Lucas comentó: "Mi amor más grande que es mi abuela y al lado mi mamá y mi hermano".

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“¿Vos entraste soltero y te vas?”, indagó la animadora. Y él respondió: “Soltero. Ningún anillo, no hay propuesta, no hay nada”. Ante esta declaración, Wanda Nara reveló sobre ese acercamiento que observó entre él y su compañera.

“Yo soy testigo de una historia de amor que se vivió acá adentro que la verdad que por momentos me quería, no sé, chapar el salero. Porque era como que se vivía fuego, más fuego que otra cosa”, contó la animadora.

“Cosas que pasan, la vida misma”, afirmó Ian. "¿Pero va a venir a verte en la final la otra protagonista de la historia de amor?”, lanzó la conductora haciendo referencia indirecta a Evangelina Anderson, y él cerró un tanto desconcertado: "No lo sé".