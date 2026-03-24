Quién fue el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano

Así, la definición quedó reducida a un cara a cara entre Kennys y Lola Poggio, hermana de Juli Poggio, ambos parte del grupo de “famosos” de esta edición. Finalmente, la audiencia decidió que el asistente de Wanda Nara abandonara la competencia.

La semana había sido particularmente inusual dentro de la casa. Tras las sospechas de complot, Gran Hermano anuló las nominaciones y dejó a todos los participantes en placa, generando una votación completamente abierta. De esta manera, el público fue el encargado de ir salvando progresivamente a sus jugadores favoritos.