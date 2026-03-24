En ese contexto, comenzó la seguidilla de salvaciones. El primero en salir de la zona de riesgo fue Nazareno, seguido rápidamente por Juanicar, Martín, Luana y Zunino, quienes lograron asegurar su continuidad en el juego gracias al respaldo del público.
Quién fue el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano
La definición quedó reducida a un cara a cara entre Kennys y Lola Poggio, hermana de Juli Poggio, ambos parte del grupo de “famosos” de esta edición. Finalmente, la audiencia decidió que el asistente de Wanda Nara abandonara la competencia.