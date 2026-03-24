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Quién fue el nuevo eliminado de la casa de Gran Hermano

La definición quedó reducida a un cara a cara entre Kennys y Lola Poggio, hermana de Juli Poggio, ambos parte del grupo de “famosos” de esta edición. Finalmente, la audiencia decidió que el asistente de Wanda Nara abandonara la competencia.

En ese contexto, comenzó la seguidilla de salvaciones. El primero en salir de la zona de riesgo fue Nazareno, seguido rápidamente por Juanicar, Martín, Luana y Zunino, quienes lograron asegurar su continuidad en el juego gracias al respaldo del público.

Así, la definición quedó reducida a un cara a cara entre Kennys y Lola Poggio, hermana de Juli Poggio, ambos parte del grupo de “famosos” de esta edición. Finalmente, la audiencia decidió que el asistente de Wanda Nara abandonara la competencia.

La semana había sido particularmente inusual dentro de la casa. Tras las sospechas de complot, Gran Hermano anuló las nominaciones y dejó a todos los participantes en placa, generando una votación completamente abierta. De esta manera, el público fue el encargado de ir salvando progresivamente a sus jugadores favoritos.

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Con siete participantes en riesgo, Juanicar, Kennys Palacios, Lola Poggio, Luana Fernández, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Franco Zunino, la gala terminó con una salida que reconfigura el juego y deja un escenario abierto de cara a lo que viene.

FUENTE: PrimiciasYa

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