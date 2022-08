Hijo de Piñón Fijo: "Esto no tiene nada que ver con el dinero"

Pero se defendió asegurando "Mi gran pecado fue hacer un posteo en mis redes, donde decía que extraña a mis nietas. Eso desencadenó una cantidad de conjeturas en la prensa y esa bola de nieve le hizo daño a mis hijos".

Así las cosas, cuando este martes analizaban en Intrusos (América TV) este inesperado escándalo familiar que rompe también con un negocio montado desde hace años, Jeremías se comunicó con el programa haciéndoles llegar un nuevo y duro descargo en el que otra vez apuntó duro contra su padre.

La aclaración del hijo de Piñón Fijo sobre la pelea familiar

Así fue que en pleno vivo del ciclo de América TV, Jeremías Gómez se refirió a las declaraciones en conferencia de prensa de su padre a través de un mensaje que le hizo llegar al periodista Pablo Layus. "Vos sabés perfectamente cómo me estoy rompiendo el lomo trabajando incansablemente para tratar de formar mi propio camino sin pedirle nada a nadie. Recuerdo que me has felicitado por eso. Me sorprende que hablen de "mucho dinero", fueron sus primeras palabras.

En tanto, arremetió: "Mi hermana y yo lo único que hubiésemos querido en estos tiempos de tanta tormenta es que ese 'yo amo a mis hijos' que dijo en 'conferencia de prensa', lo haga puertas adentro, levantando el teléfono, tocando una puerta. Te juro que con algo tan simple como eso, se solucionaban todas las diferencias".

"Porque el amor hacia él siempre estuvo más allá de todo. Por eso también lo supimos perdonar", confesó el hijo de Piñón Fijo.

Y por último, aclaró que en esta pelea familiar nada tienen que ver las cuestiones monetarias. "No hay ningún tema de dinero. Tenemos la dignidad y las ganas suficientes para ganarnos la vida por nuestros medios. Como lo hicimos siempre... aunque muchas veces no se haya valorado", concluyó.