Hernán Drago habló del bullying que sufrió de niño por la obesidad

A partir de su testimonio, Drago, que está en pareja con la bailarina Verónica Paschiero, admitió en ese momento que muchas personas le enviaron mensajes para contarles que pasaron por lo mismo.

hernán drago.jpg

El duro relato de Hernán Drago sobre su experiencia con el bullying que padeció

El modelo habló con Nazarena Di Serio en la sección Un tropezón no es caída de Mediodía Noticias, El Trece, sobre cómo le afectó ser víctima de acoso escolar durante su niñez y adolescencia en el marco del Día Internacional contra el Bullying.

"A los 7 años engordé y me propinaban gastadas, para calmar esa sensación comía más. Cuando sucedía esto hace 30 años, llegué a tener hasta 20 kilos de más, me mostraba fuerte frente a ellos, pero en casa me la pasaba llorando", sentenció Hernán Drago.

En mi caso, ese era el mayor problema del bullying: me estaba cambiando la personalidad. Nunca creí que era mejor ni peor que nadie por mi panza, pero no quería salir", explicó al respecto.

Al ser consultado si sus padres sabían de esto, el modelo admitió: "Uno esconde por miedo, por negarlo, por impotencia. Cuando mis padres vieron que tenia sobrepeso, me mandan al nutricionista y no entendían porque no bajaba de peso: me escondía comida en la cama".