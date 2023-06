Habló Nicole Neumann tras la denuncia de Indiana por violencia

“Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, reveló Rosenstein en el ciclo de Telefe.

Nicole Neumann rompió el silencio y habló de la denuncia de Indiana

Este miércoles en Gossip, el programa de Pilar Smith en Net Tv, Anamá Ferreira deslizó una teoría, que explicaría por qué trascendió la denuncia de Indiana contra Nicole Neumann.

"Yo conozco a Nicole, la defiendo porque he convivido con ella mucho tiempo, Indiana ha estudiado conmigo, Nicole la ha acompañado, me ha llamado. Es muy buena madre. ¿Qué madre no tuvo problemas con hijos adolescentes?", comenzó diciendo la brasileña.

"Nicole piensa que como ella se va a casar y está muy feliz con el casamiento, del otro lado están haciendo eso para embarrarla. Es un problema adolescente, que eso tiene que solucionarlo el padre, tiene que agarrarla y charlar, no poner una abogada que vaya a hablar de esta manera en televisión", añadió.

Finalmente, Anamá leyó un mensaje contundente que le envió la ex jurado de Los 8 escalones. "Solo quieren destruirme", le dijo la rubia a la integrante de Gossip.