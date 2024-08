Guido Süller mostró el antes y después de sus cirugías

Semanas atrás, en su visita a LAM, Guido reveló que se sometió a una blefaroplastia, una intervención que tiene como fin la eliminación del exceso de piel y grasa de los párpados.

“Son 200 quemaduras en cada ojo. Cuando te lo hacen se siente el olor a carne quemada. Eso provoca una contracción y desaparecen las bolsas, por ejemplo. Me lo hicieron con un láser”, explicó.

La inesperada confesión de Guido Süller sobre el video del marido de Emma Vich y Tomasito en un boliche

Cuando Emma Vich todavía estaba dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), se dio a conocer un comprometedor video del marido del participante y Tomasito Süller en un boliche.

Pasadas algunas semanas de este episodio, Guido Süller decidió hacer una confesión en Patria y Familia (Luzu TV) y reconoció que su reacción no fue nada buena al ver el video por primera vez.

Lo cierto es que si bien ya no mantienen un vínculo amoroso, Guido y Tomasito continúan unidos en términos legales ya que se casaron en el año 2018 y a pesar de separarse, nunca realizaron el divorcio.

"Yo sé que él es casado y yo soy casado, y nuestros maridos se acostaron entre sí. Somos los cornudos. Ayer Emma y Nico me dijeron que era él", aseguró Guido y reveló que Nicolás le confirmó que hubo un encuentro sexual.

"A Emma no le molestó tanto", agregó y luego explicó: "Yo estoy casado legalmente con Tomasito. Se acostaron y nosotros somos las víctimas. Me dio un poco de celos. Yo estoy con otras personas pero no hago públicas las cosas. Me molestó".