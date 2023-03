Gran Hermano: se filtraron fotos de Romina en su despacho en Diputados

Fue un detalle en especial el que le molestó mucho a los seguidores de Romina, ya que ella dentro de la casa afirma no tener una buena situación económica, y además jamás reveló su verdadero trabajo.

En las imágenes, se la ve con un iPhone y además utiliza una computadora de la misma marca, una Mac, que quienes conocen del tema saben que no sólo son costosas sino que mayormente son traídas desde el exterior.

ROMINA GRAN HERMANO DESPACHO DE DIPUTADA 2.jpg

ROMINA GRAN HERMANO DESPACHO DE DIPUTADA 1.jpg

ROMINA GRAN HERMANO DESPACHO DE DIPUTADA 3.jpg

Daniela contó el motivo por el que Romina no se mete en la pileta de Gran Hermano 2022: "Es obsesiva con..."

Cuando falta poco y nada para la gran final de Gran Hermano 2022 (Telefe), el reality es tema de debate constante en todos lados y sobre todo en los diferentes programas de la televisión, tanto abierta como de cable. Es así que este martes la ex participante de la competencia Daniela Celis contó el particular motivo por le que Romina Uhrig no se mete en la piscina de la casa más famosa de televisión.

“¿Ella no se metió nunca a la pileta no?” le consultó este martes Pampito a Pestañela desde un móvil en Mañanísima (Ciudad Magazine), y la respuesta no se hizo esperar. “Dos veces, pero tiene muchos complejos”, disparó la morocha que entró y salió dos veces del reality.

Asimismo, agregó sobre la ex diputada que “Ella contó que antes de entrar a la casa estaba operada y dos días antes de ingresar a la casa se sacó los puntos y quiere cuidarse la cicatriz para que no le quede marcada por el sol”.

En tanto, sobre la obsesión con los cuerpos que parece demostrar Romina a lo largo de estos meses encerrada en Gran Hermano, Dani contó que a ella también le hizo una observación. “A mí una vez me dijo algo de la cicatriz de mi cirugía de las lolas, como que estaban mal, y yo lo tomé como una crítica constructiva, no me pareció mala leche”, explicó.