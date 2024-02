Gran Hermano: Sabrina y Alan, juntos en una fiesta

En Gran Hermano, Sabrina no quería avanzar con Alan porque ella estaba en pareja con Brian Fernández, aunque el noviazgo estaba en la cuerda floja. Al abandonar el juego, la rubia terminó de distanciarse de su pareja y se acercó más a su ex compañero de convivencia.

“Yo ya lo dije, a mi me atraía mucho que una persona se preocupara por mí. Él me daba mucha atención, me buscaba, preparaba el mate, nos moríamos de risa. Una persona que para mí era magnética. Él me la hacía pasar muy bien”, reconoció la mendocina al ser consultada por Santiago del Moro sobre el muchacho de Chivilcoy.