Gran Hermano: Romina habló de su separación con Walter Festa

“Ay, no saben cómo extraño. Me agarra desesperación a veces, no quiero ni pensar. Por momentos es como que re extraño a Walter cuando me acuerdo de cosas. Es por momentos igual, después me acuerdo (de otras cosas) y ya no”, dijo Romina a sus amigas.

“Ayer por la película me acordé de cuando nos fuimos de viaje con los chicos, con Mía, con los nenes de él. Me re acordaba de lo lindo que la habíamos pasado. Es como que…”, continuó sincera.

A lo que Julieta le dijo: “Él también te debe extrañar, estuvieron un montón de tiempo juntos”. Sin embargo, Romina contestó: “No sé. No creo. Él estaba re bien, lo veías entero. Yo no lo quería atender de lo mal que me ponía y él estaba enterísimo. Se ve que hace rato que quería separarse y no se separaba de mí”.

Y sobre el final de la relación, Romina Uhrig admitió: “Él lo re superó y ya lo había superado en casa. Él mismo me lo dijo, que ya había hecho la separación en casa y yo nunca me di cuenta. Muchas cosas me dolieron un montón, que después me enteré de su boca”.

Y siguió picante: “Él apenas se separó de mí, lo primero que sentí es que quería tener libertad para estar con otras minas. Te lo juro. Siempre fue un hombre de estar… pero nunca le di importancia. Era como que se quería sentir libre en vez de preferir una familia, es lo que presentía yo. Lo primero que hizo fue escribirle a una mina”.

“Supuestamente era una amiga, una conocida mía, una compañera. No sé. Él me dijo que no, pero ya está, no importa”, cerró Romina.