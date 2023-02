Gastón Trezeguet le preguntó si Marcos está en pareja o entró soltero a Gran Hermano 2022. "No estoy muy al tanto de eso", respondió el invitado desde el móvil.

"¿Tiene novia o no?", insistió Robertito Funes, quien reemplaza a Georgina en la conducción. "No, no tiene novia", precisó Juan Martín, abriendo la puerta a miles de mujeres que sueñan con conquistarlo.