Gran Hermano: qué dijo Nico sobre hacer una falsa boda con Flor

"El Big" quiso saber si Nico estaba seguro de dar ese paso con su pareja. El muchacho se sinceró y, con su respuesta, puso en duda la solidez de su vínculo con Flor.

"Es una situación rara, ¿viste? Ayer Santi me dice eso (en el vivo) y yo, obviamente, le digo que sí. ¿Qué le voy a decir? 'No, Santi dejá de pelotud...'. Tampoco le voy a decir que no. Ya sé que me mira un país entero", expresó.