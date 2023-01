Gran Hermano: Ariel se enojó con Alfa por una broma a Camila

"No hagas eso Alfa, no se jode con eso, está dormida, está vulnerable, no se hace eso", le advirtió el participante. "Está dormida, es una broma", se excusó Alfa.

Luego de eso, el hombre de Tigre fue a buscar a Ariel en la habitación y le dijo: "Yo estaba jugando con Camila, no me gusta que se meta nadie. Vos no podes ponerte en abogado, es problema mío".

"Estás loco bolu... Tenés 60 años flavo, estaba vulnerable, le metiste el dedo en la boca durmiendo, eso no se hace, ¿de dónde saliste? Grito todo lo que quiero", le retrucó enérgico y a puros gestos Ariel.

Y en charla con Nacho, Maxi y Conejo, Ariel comentó: "Yo me saco cuando estaba en la habitación solo y él vino a increparme. Ahí me puse de la cabeza, que me vino como a apurar".