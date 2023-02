Gran Hermano: Ariel hizo fuertes declaraciones en contra de Alfa

Ariel aseguró que escucharlo hablar era sumamente irritante: "Siempre estaba hablando de cosas negativas. No sé si el público va aguantar eso mucho más".

El hombre de Berazategui reconoció que se quedó con las ganas de ir a un mano a mano. "Me perdí la oportunidad de hacerle la fulminante. Yo busqué desgastar, estirar, porque no podía ir a un mano a mano de entrar, pero sí llegar a la placa con Alfa en este último tramo", expresó.

Ariel también refirió al vínculo entre el más veterano del reality y Camila. "La relación entre Alfa y Camila es incómoda. No es la relación de un padre con una hija. Un papá no juega así con una hija. Hay situaciones que me incomodaban mucho. Se cruzaban límites que no estaban buenos", reflexionó.

Al finalizar, el ex participante mencionó a sus favoritos para ganar Gran Hermano 2022. "Yo creo que Alfa no va a llegar a la final. A la final van a llegar Nacho, Marcos y Romina", concluyó.