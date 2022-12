Gran Hermano 2022: Alfa se quebró al ver una foto de su hija

Con la foto de su hija en la mano, Alfa recibió después el abrazo de Marcos y Maxi. Luego, en una charla con Marcos en el jardín, abrió su corazón.

“Recién miraba la foto de mi hija y me muero de ganas de abrazarla. Siempre intenté hacer lo mejor. No sé si pude, pero intenté. Siempre la amé con toda mi alma, pero que esté lejos me da mucha impotencia”, dijo Alfa.

A lo que Marcos intentó darle ánimo: "Para vos está lejos, debe estar feliz por todo el cariño que te está dando la gente. Quedate tranquilo primo".