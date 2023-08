Graciela Alfano y Silvina Escudero revivieron su feroz enfrentamiento

Así las cosas, consultada por Intrusos (América TV) por los conflictos mediáticos de Cinthia donde le mencionaron a Alfano, Escudero disparó sin medias tintas que Graciela "es una persona que a lo largo de los años ha tenido varios problemas con muchas personas. Ha sido muy cruel conmigo, una verdadera HDP ", remarcando: "Aparte yo era pendeja y ella era un señora grande".

Y si bien Silvina reconoció que no llegó a sentirse humillada por Alfano cuando participaba del programa de Tinelli, estando de novia con Alé y con Graciela en el jurado, sí "maltratada y basureada". Asimismo apuntó a la ex Miss Siete días afirmando no saber los motivos del maltrato, aunque aseguró haberla disculpado si bien al recordarlo lo considera "injusto".