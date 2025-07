Graciela Alfano dio detalles íntimos de su relación con Menem

Asimismo, tras relatar qué la había enamorado de Carlos Menem, también fue clara a la hora de argumentar qué la hizo alejarse del que sería uno de los hombres más poderosos del país. “Después ya fue presidente, se me fue cayendo la cosa, ya entró en el poder. A mi me divertía más el otro personaje”, confió ante la sorpresa de todos.

Y tras el recuerdo de uno de los periodistas de que el riojano llegó a ofrecerle ser primera dama, Alfano explicó: “Cuando se separa de Zulema, persona quien respeto muchísimo, sí. Él estaba enamorado. Pero yo le contesté fácilmente, en ese momento la fidelidad no era mi fuerte, no ahora, ahora sí quiero ser una persona fiel. No tengo ganas de ser una persona que miente, que oculta, ni desleal. Pero en ese momento yo era muy infiel”.

Así fue el romance de Graciela Alfano con Carlos Menem

Además, Graciela Alfano señaló los inconvenientes que avizoraba en aquel momento: “Estaba casada con un funcionario de él, que además era uno de los hombres más ricos de la Argentina. Y además yo tenía dos hijos, entonces le dice 'qué hago con vos, yo no te necesito a vos'. Fui clara y él era un tipo que entendía”.

“Lo que les pasó a otras no lo sé. Yo soy la jefa de la manada de las ovejas negras. Me encantaba esa pose de caudillo del interior, era una fantasía mía. Me enamoré de eso, de mi propia fantasía. Habrá durado 6 o 7 meses. No me quedé a dormir con él, y tenía marido e hijos. Me sacaban tarjeta roja. Una cosa es vamos a hacernos los bol... y otra que me quede a dormir. No sé si mi marido se enteró, eso habría que preguntárselo a él”, agregó sobre cómo fue la dinámica del romance a pesar de su matrimonio.

En tanto, sobre quién llevaba las riendas de la relación, Graciela Alfano remarcó que ya en aquel momento era una mujer empoderada. "Él me proponía cosas y yo se las cancelaba y le pedía otras. Quiero acá y allá. Yo ya tenía mi poder, porque siempre fui una mujer empoderada. Le decía quiero en el helicóptero acá o en el barco de Mario Falak. Yo fui por todos lados. Nos encontrábamos en un barco en el medio del Río de la Plata", recordó fiel a su estilo entre sensual y picante.

Por último, la ex Miss Siete Días confesó qué era lo que más le gustaba de su relación con Carlos Saúl Menem. “Me divertía todo eso, esa parafernalia. Esa adrenalina. Cómo llegar, que nadie se entere. Era fabuloso. Y después ya me aburrí. A mi me pasaron algunas cosas con él. Las cosas dan hasta un tiempo y después mueren”, concluyó.