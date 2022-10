GH 2022: viralizaron una foto de Tomás Holder antes de "inflarse"

Fue a través de Twitter donde comenzaron a difundir la foto del joven con una apariencia totalmente distinta a la que muestra a diario en las redes sociales. Según trascendió la foto es de antes que Holder cumpla los 17 años, hoy tiene 21. Y lo que llamó más la atención es que es del momento previo a iniciar a Inyectarse anabólicos. En este sentido, cientos de usuarios reaccionaron ante la publicación, algunos con comentarios graciosos, y otros, mostraron su malestar por “opinar de cuerpos ajenos”.

Tomás Holder, desconociendo lo que se hablaba en las redes, tocó el tema de los anabólicos dentro del reality: “Yo creo que los vicios son malos. Lo voy a decir públicamente porque no me da vergüenza. Yo me he inyectado anabólicos desde los 17 años, para mí es un vicio, me encanta, pero soy consiente de que si me inyecto todo el año me muero”.

Recordemos que el joven rosarino actualmente está de novio y estudia administración de empresas. Tiene mucha presencia en redes sociales, dice que es muy competitivo y no le gustan ni el desorden ni la suciedad. “Adentro de la casa, ni loco pierdo la cabeza por una mina. Entro a jugar y a ganar. No creo en nada ni en nadie que no sea yo”, había manifestado antes de ingresar al juego.

El influencer se convirtió este domingo en el primer eliminado de Gran Hermano 2022. Había sido nominado durante la semana junto con Marcos Ginocchi y Agustín Guardis, quienes permanecerán en la casa más famosa del país. La nominación no había sido una sorpresa para el participante, ya que él había pedido que lo votaran y manifestó públicamente que quería medirse con el resto para ver si sus seguidores lo acompañaban. Pero su estrategia parece haberle jugado en contra, ya que se fue con el 59,40 por ciento de los votos.

holder -.webp

“La pasé muy bien, me gustó conocerlos a todos. Me llevo algo bueno de todos. Fue un juego, bien o mal. Me divertí, hice lo que pude. Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando, limpio o sucio, como ustedes quieran. Disfruten la casa y llévense algo lindo”, dijo Holder antes de abandonar el juego.

La polémica rodeó al participante desde el momento en el que ingresó a la casa. Es que cuando fue a saludar a sus amigos y familiares, la cámara captó el momento en el que su mamá le puso algo en uno de los bolsillos de su pantalón. Al otro día se reveló qué fue lo que le dieron, para despejar todas las dudas que se sembraron desde ese momento. El Gran Hermano convocó al participante al confesionario y allí contó todo.

“Necesito que chequees tus bolsillos porque nos contó tu mamá que te dejó una cartita, algo afectuoso”, le pidió el dueño de la casa a Tomás, mientras en pantalla se repetían las imágenes de la gala inicial del lunes cuando ocurría este polémico hecho. Así, Holder revisó en su pantalón y encontró la carta, mientras el Gran Hermano le llevaba tranquilidad: “Te pido que no la leas, que no la abras, que te quedes tranquilo, que no hay sanción porque no tenés nada que ver”, aclaró. Luego, diferentes situaciones que comentó durante su paso por el programa generaron repudió en las redes sociales.