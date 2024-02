Georgina Barbarossa: "Ahora tengo chongos solo por sexo y después somos amigos"

En la conversación con Catalina, reiteró su posición sobre la elección de no tener pareja. “He tenido chongos solo por sexo, me di el permiso, y después somos amigos. No me interesa tener otras relaciones. Estoy enfocada en mi familia y mi nieta”, aseguró acerca de esta nueva etapa de su vida. Antes de cerrar habló sobre su presente. “Me encanta este etapa, hago yoga, gimnasia, acupuntura, lo que más me ayuda hoy en día es mi espíritu porque me siento de 27 años y no paro”, culminó.

Con respecto a cómo proyectaba su vida cuando era más joven, Georgina había asegurado: “Yo imaginaba que iba a ser una artista muy famosa, muy famosa y que tendría un marido con corbata y con un ramo de flores que me estaba viendo en primera fila. Y me salió bastante bien porque siempre me llevaba jazmines o florcitas Vasco. Que iba a pasar todo lo que pasó y que iba a tener que criar sola a mis hijos, a encargarme de pagar todas las cuentas, no. Eso no me lo imaginaba para nada”. “Por eso, ahora con el único señor que duermo es con López que es mi perro”, dijo entre risas.