Ganadores de los Oscar: uno a uno, todos los premios entregados

Todos los ganadores de los Oscars 2023

Actor de Reparto: Ke Huy Quan por Todo en todas partes al mismo tiempo

Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis por Todo en todas partes al mismo tiempo

Animación: Pinocchio, de Guillermo del Toro

Largometraje documental: Navalny, de Daniel Roher

Cortometraje de Ficción: An Irish Goodbye, de Tom Berkeley y Ross White

Fotografía: Sin novedad en el frente

Maquillaje y peluquería: La Ballena

Vestimenta: Black Panther

Película Extranjera: Sin novedad en el frente, de Edward Berger

Mejor corto documental: El hombre que susurraba a los elefantes

Mejor corto animado: El niño, el topo, el zorro y el caballo

Diseño de Producción: Sin novedad en el frente

Banda Sonora: Sin novedad en el frente

Mejores efectos visuales: Avatar: the way of water

Mejor guion original: Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor guion adaptado: Mujeres hablando

Mejor canción: “Naatu Naatu” de “RRR,”. Música de M.M. Keeravaani y letra de Chandrabose.

Edición: Todo en todas partes al mismo tiempo

Dirección: Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor principal: Brendan Fraser, en "La ballena"

Mejor actriz principal: Michelle Yeoh, en Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor película: Todo en todas partes al mismo tiempo.

LOS PREMIOS POR PELÍCULA

Todo en todas partes al mismo tiempo: 7

Sin novedad en el frente: 4

La ballena: 2

Pinocho de Guillermo del Toro: 1

Navalny: 1

Pantera Negra: Wakanda por siempre: 1

Avatar: El camino del agua: 1

Top Gun: Maverick: 1

Ellas hablan: 1

RRR: 1

An Irish Goodbye: 1

The Elephant Whisperers: 1

The Boy, The Mole, The Fox and the Horse, de Charlie Mackesy y Peter Baynton: 1