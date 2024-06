Furia no pudo con "El Chino" y se fue de Gran Hermano

"Es una noche épica, una final adelantada. Son dos grandes jugadores", expresó la analista Sol Pérez. Gastón Trezeguet, en tanto, arengó: "Furia a la final".

Minutos después de la mediaoche, el presentador ingresó a la casa y anunció, para sorpresa de todos, que Furia debía abandonar el reality. La tatuada, al escuchar su nombre, se levantó y saludó a su aliado, Emmanuel Vich. "Lo sabía", le dijo al oído. Luego, abrazó a Darío Martínez Corti y les recomendó: "No se separen".

A los Bro, el Chino, Nicolás Grosman y Bautista Mascia, no los saludó. "Ustedes no me saluden, cacatúas asquerosos", disparó Furia. "Me trataron como una reina a último momento, pero son la misma mi... que siempre. Gracias por ser unos falsos", siguió enojadísima.

Embed - Llegó el fin Juliana "Furia" Scaglione: la jugadora quedó eliminada de Gran Hermano

Ahí, la jugadora miró a cámara y le agradeció a su fandom: "Gracias, gente. Gracias por todo lo que se alcanzó. Estoy muy feliz. Gracias". Acto seguido, les dijo a sus compañeros que "no puedo ver a mi hermana mal, prefiero estar afuera y que mi hermana no sufra más".

Luego, se expresó el 'Big' y destacó: "Fuiste una gran jugadora y lo sabés". "Lo sé, lo sé, yo me tengo que ganar el premio. Gran Hermano es mío, papá", aseguró Juliana.

Antes de cruzar la puerta, reiteró: "No me canten nada, silencio. Sé que me gané este premio y esta casa es mía. Y lo sé". Darío, Emma y después Bautista la aplaudieron, en cambio, el Chino y Nicolás solo observaron su salida.

Cuando llegó al estudio, después de recibir un fuerte abrazo por parte de Del Moro, ella se acercó a sus seguidores, quienes no pararon de saludarla, sarcarle fotos y tocarla como si fuese una rock star.

Por otro lado, se supo que en la esquina de Telefe hubo varios móviles policiales. "La van a sentar a debatir. Pusieron seguridad extra. Espero no hacerlos cambiar de opinion", había escrito horas antes Yanina Latorre en X.