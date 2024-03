image.png

En tanto, avanzando con su plan para hacerse fuerte dentro del juego, el nuevo musculoso dentro de la casa de Gran Hermano 2023 también hizo algunas preguntas a Furia, quien lo sorprendió con sus respuestas.

"¿Estarías con otra persona que no sea yo adentro de la casa?", quiso saber Mauro y Juliana fue tajante con un certero "No". "¿No? ¡Exclusividad!", repreguntó visiblemente sorprendido. En ese momento la doble de riesgo miró a cámara y pidió: "Gente, no me lo saquen... Pero que te dé exclusividad corporal no significa que vos no puedas hacer nada. ¡Miren lo que trajeron! Es gigante. Gracias".

"Lo bueno es que por lo menos te divertís conmigo. Eso me gusta. Siento que te relajás", atinó a reaccionar el participante antes de irse a comer, mientras que la hermanita sentenció feliz: "Yo pedí a alguien que hable, que esté fuerte ¡y la jeta que tenés!".