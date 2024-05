Furia de Gran Hermano amenazó con un cuchillo a otro jugador

Ahora, un nuevo video salió a la luz; en las imágenes se ve a la jugadora amenazando, con un cuchillo en mano, a uno de los nuevos participantes. Se trata de Darío, con quien la hermanita nunca había tenido un desencuentro hasta el momento.

Embed - Gran Hermano sancionó a Furia con estar siempre en placa por los gritos y maltratos a Mauro

“Te voy a estar observando”, le dijo a su compañero en modo de amenaza. Ante esto, el jugador desconcertado no supo a qué se refería la jugadora y le preguntó: “¿Por qué me decís eso?”. La doble de riesgo se alejó y no le dio respuesta, quien quedó confundido con la situación. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron todo tipo de críticas contra la producción de Telefe que permite ese tipo de violencia.