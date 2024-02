Furia, sin filtros, contra Gran Hermano

Es así que tras la llegada de Romina Uhrig al reality, quien entró como invitada por dos días y tal parece que se quedará hasta el domingo, Furia mantuvo varias charlas con la ex GH, que la pusieron en alerta sobre el afuera.

Sucede que varios de los consejos de la ex diputada no le terminaron de cerrar a Juliana, básicamente por lo que ella supone de su imagen fuera de la casa. Y como no podía ser de otra manera, fiel a su estilo, se lo hizo saber a la producción del reality con un mensaje sin filtro.