Furia apuntó a sus fanáticos con una serie de pedidos

“La cantidad de mensajes que me llegan, no puedo leer ni siquiera uno. Por eso estamos organizándonos”, comenzó diciendo en un video que subió a la plataforma de Instagram y luego compartió en X (previamente conocida como Twitter) y mostrando la cantidad de mensajes que le llegan. “Va a ver una productora que se encargue de mi trabajo. Respeten esto, es increíble”, aclaró mirando a cámara.

Sosteniendo esa misma línea, la mediática continuó en otro video y agregó: “¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada”. En ese sentido, les explicó a sus fanáticos que si “quieren hacer cosas graciosas, divertirse, hacer memes, todo eso, eso es lo que pueden hacer. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto, no significa que puedan meterse en lo laboral. No me gustan los chusmeríos, no me interesan, no me manden más mensajes de eso, solo a tra-ba-jar”.

“Pueden ver mi progreso desde lo que publico en mis redes oficiales, nada más, no lo repito más”, hizo hincapié por cuarta vez, según enumeró ante los internautas, quienes se comunicaron en reiteradas ocasiones con su nuevo manager y su empresa, según dejó saber Juliana.