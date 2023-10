Fuerte cruce entre Coti Romero y Lourdes Sánchez en la pista del Bailando

El conductor Marcelo Tinelli le contó a Lourdes que Coti bailó chamamé, que trajo al grupo Los Alonsitos, y que puso una vaca (de plástico) en el estudio y la llamó Lourdes. "Una coincidencia total", lanzó Coti picante.

"Me parece que a esta altura ese chiste de la vaca no me parece. Hoy no están buenos ese tipo de chistes. Ahora ella se hace la picante, pero si sos picante andá a fondo, no te quedes ahí", opinó la bailarina.