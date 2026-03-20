Franco Poggio, en riesgo: no zafó de placa en Gran Hermano

En ese contexto, este jueves se vivió una gala determinante en la que ocho jugadores lograron salir de la placa y asegurarse, al menos por ahora, su permanencia. Sin embargo, el sanjuanino Franco Poggio no estuvo entre los salvados y quedó en una posición delicada.

El dato no es menor: Poggio había sido líder la semana pasada, pero ahora su panorama cambió por completo. De tener protagonismo y cierto control del juego, pasó a depender exclusivamente del apoyo del público para seguir en carrera.

Así, el participante sanjuanino integra el grupo que continúa en riesgo de eliminación junto a otros competidores que no lograron captar el mayor respaldo en esta primera instancia.

La definición llegará en la gala de esta noche, donde se terminará de conformar la placa final y se conocerá quién deberá abandonar la casa en uno de los momentos más imprevisibles del certamen.