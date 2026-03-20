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Franco Poggio, en riesgo: no zafó de placa en Gran Hermano

Tras el escándalo por complot, todos quedaron nominados en Gran Hermano. Franco Poggio no logró salir de la placa y define su continuidad en una gala clave.

La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de los momentos más tensos de la temporada. Un escándalo por complot alteró por completo el desarrollo del juego y obligó a la producción a tomar una decisión inédita: anular todas las nominaciones y enviar a todos los participantes a placa.

La medida llegó luego de que el Big detectara maniobras coordinadas entre jugadores para influir en las votaciones. Las conversaciones fueron calificadas como “obscenas y bochornosas”, lo que derivó en una sanción histórica dentro del reality.

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Como consecuencia, ninguno de los participantes quedó a salvo, ni siquiera el líder de la semana, Manu, quien perdió su inmunidad y también fue enviado a placa. De esta manera, toda la casa quedó expuesta al voto del público en un esquema de votación positiva, donde la audiencia elige quién continúa en competencia.

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En ese contexto, este jueves se vivió una gala determinante en la que ocho jugadores lograron salir de la placa y asegurarse, al menos por ahora, su permanencia. Sin embargo, el sanjuanino Franco Poggio no estuvo entre los salvados y quedó en una posición delicada.

El dato no es menor: Poggio había sido líder la semana pasada, pero ahora su panorama cambió por completo. De tener protagonismo y cierto control del juego, pasó a depender exclusivamente del apoyo del público para seguir en carrera.

Así, el participante sanjuanino integra el grupo que continúa en riesgo de eliminación junto a otros competidores que no lograron captar el mayor respaldo en esta primera instancia.

La definición llegará en la gala de esta noche, donde se terminará de conformar la placa final y se conocerá quién deberá abandonar la casa en uno de los momentos más imprevisibles del certamen.

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