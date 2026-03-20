La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa uno de los momentos más tensos de la temporada. Un escándalo por complot alteró por completo el desarrollo del juego y obligó a la producción a tomar una decisión inédita: anular todas las nominaciones y enviar a todos los participantes a placa.
Franco Poggio, en riesgo: no zafó de placa en Gran Hermano
Tras el escándalo por complot, todos quedaron nominados en Gran Hermano. Franco Poggio no logró salir de la placa y define su continuidad en una gala clave.