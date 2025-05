Franco Colapinto y Dua Lipa: corazón de por medio

Resulta que Franco Colapinto, uno de nuestros talentos en la Fórmula 1, no pasó desapercibido durante el Gran Premio de Mónaco, ¡y no solo por su desempeño en la pista! En el mismo evento estaba la famosa estrella del pop, Dua Lipa, quien compartió una foto en Instagram, y Franco no dudó en dejarle un "like". Los fans, siempre atentos, ya comenzaron a especular sobre un posible encuentro entre el piloto y la cantante.