El beso de Franco Colapinto y Maia Reficco, en pleno festejo de Alpine

La pareja, que suele mantener un perfil bajo, no ocultó su felicidad ante las cámaras: el tierno beso entre ambos tras bajar del monoplaza se volvió viral en cuestión de minutos, sumando un condimento extra a la gran tarde del bonaerense en Estados Unidos.

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El festejo de Franco Colapinto tras la clasificación Sprint en Miami

El festejo de Franco reflejó el gran momento personal y profesional que atraviesa: celebró junto a sus ingenieros el acierto estratégico de clasificar octavo con neumáticos usados y también recibió el apoyo de Reficco en el paddock de Miami, que confirma la solidez de su relación mientras el piloto sigue escalando posiciones en la máxima categoría.

Con la confianza por las nubes y el respaldo de su entorno, Colapinto se prepara para la carrera de este sábado, donde buscará transformar este gran punto de partida en las primeras unidades de la temporada para la escudería francesa.

Qué puesto necesita Franco Colapinto para sumar puntos en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami

En el reinicio de la Fórmula 1 tras el receso forzado por el conflicto en Medio Oriente, el argentino se adjudicó la octava posición para la carrera Sprint, logrando su mejor clasificación desde que se incorporó al equipo Alpine.

A diferencia de los Grandes Premios tradicionales, el formato Sprint es más exigente: solo otorgan unidades los pilotos que finalizan entre los ocho mejores. Al haber clasificado en el 8º puesto, Colapinto iniciará la competencia directamente en la zona de puntuación, con el objetivo de repetir la hazaña lograda en China, donde sumó su primer punto al terminar décimo.