¿Flor Vigna y Luciano Castro separados?

“Le escribí para preguntarle si se bajaba de la obra por una crisis, como se estaba diciendo, porque mi entorno -tenemos amigos en común- decía que estaba todo bien, que Luciano es divino y que se aman”, señaló la panelista.

Luego, habló de la actitud y la respuesta de Vigna: “Ella siempre me contesta y me tira la posta, pero esta vez tardó mucho en responderme. Le insistí y le dije que tal vez era el tema del día porque se dijo mucho que estaba separada y me contestó de una manera muy extraña. Me puso ‘Perdón, Estefi. No es de mala, pero esta vez prefiero no decir nada”.

Por su parte, su compañero Pampito se mostró tan sorprendido como Estefi y destacó que este domingo los vio llegando al teatro juntos “caminando de la mano y sonriendo”.

“Ellos no me vieron a mí porque yo venía en un auto. Los vi re bien juntos”, indicó el periodista y añadió que tal vez podría tratarse de una crisis pasajera.