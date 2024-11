Flor Vigna apuntó contra Griselda Siciliani: "Yo creo que debería dejar de meterse en parejas"

Consultada por estos dichos, la propia Siciliani no manifestó nada ni a favor ni en contra de las opiniones de sus colegas, y solo dijo que en su vida personal "desearía que todo el mundo la quisiera".

Embed - Sabrina Rojas y Griselda Siciliani ¿ENFRENTADAS POR LUCIANO CASTRO?: "Es una cuestión de piel"

En una entrevista para Intrusos, Flor Vigna no tuvo ningún tipo de filtro al referirse a Griselda Siciliani: "Creo que debería dejar de involucrarse en las relaciones ajenas. Si no le gusta que hablen de ella, que no lo haga".

"Yo ya no soy parte de ese capítulo, ahora estoy en otro lugar. La verdad es que es muy doloroso para cualquier mujer estar embarazada y enterarse de que le están enviando mensajes. Yo pasé un mal momento por la infidelidad", sostuvo.

A su vez, a modo de conclusión, agregó: “Yo creo que tendría que dejar de meterse en las parejas. Después, fuera de eso, no tengo más nada que decir. Si no le gusta, que no lo haga. Eso, simplemente que no se meta en la pareja de otros”.