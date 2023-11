Flor de la V criticó la llegada de Taylor Swift a la Argentina

“Indignada, sabes que fui juntado cólera porque la verdad que es una artista que me gusta, que respeto pero permítanme decir esto. Los fanáticos están acampando desde junio, creo que embargaron a todas las familias para poder sacar una entrada que vale una fortuna, no digo que no se lo merezca, y se ve que es gente que le cuesta un montón. ¿Tanto te cuesta salir del avión y por lo menos una imagen? Ni siquiera te piden un autógrafo", expresó decepcionada.

A medida que iba manifestando su parecer, sus palabras se volvieron más fuertes y agregó: “Yo lo que digo es, todo bien, son estrellas internacionales, que puede tener en la cara Taylor, maravillosa. Salís, un beso a los fanáticos desde tu limusina, ¿pero hay necesidad de semejante circo? Me pareció un montón, me parece de cuarta y me parece que terminan siendo desagradecidos”.