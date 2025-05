Fernanda Iglesias, tras su separación: "Me gusta Martín Tetaz"

“Estoy en dos aplicaciones y ya encontré a gente conocida. Encontré un político y le di like. En la descripción puse ‘mi ciudad favorita Londres. Me gusta la Ciudad, el gin tonic y salir a comer. No me gustan las fotos en cuero ni las que están fuera de foco. Me dan muchos like”, contó.

Entre los famosos que encontró estaban: David Kavlin, Fede Bal, Pablo Novak y Patricio Giménez. Pero el que realmente le gustó fue un político. “Es del PRO. Fue diputado. Tiene una profesión, es economista. Públicamente le digo ‘no me rechaces’. Le escribí a su jefa de prensa porque por ahí no me veía, pero no me contestó nunca más. Me parece muy gracioso, me parece brillante, me parece muy inteligente. Pero bueno, fui rechazada por Martín Tetaz”.

“No quiero que tenga el prejuicio de que soy periodista de espectáculos, también soy re copada”, aseguró, mientras le respondía a otro candidato que le hablaba en la aplicación. “Consíganme a Martín Tetaz”, pidió.