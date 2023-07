Felipe Pettinato irá a juicio por presunto abuso de una menor

"¿Cuándo ocurrió esto? ¿Y cuáles son las pruebas?", indagó Mariana Fabbiani. "Esto ocurrió en el año 2018. La Justicia lo investiga durante cinco años. La prueba más contundente de todas tiene que ver con la declaración en cámara gesell de la menor y las pericias psicológicas y psiquiátricas que le hicieron la víctima", señaló Candalaft.

"Esas pericias arrojan que la menor no fabula. No presenta indicios de fabulación en su relato", señaló el columnista de DDM. "En ese momento, su hermana estaba embarazada de Felipe Pettinato, y ella tenía que denunciar a Felipe. ¿Qué pensaba ella? Que se podía terminar el vínculo con su hermana", agregó.

Por último, el periodista reveló qué fue lo que dieron como resultado las pericias psicológicas y psiquiátricas que le practicaron a Felipe. "Las pericias que le practicaron a Felipe dicen que es punible del delito. Es consciente de sus actos", finalizó.

El testimonio de la madre de la víctima, que denunció a Felipe Pettinato: información exclusiva de DDM.

Martín Candalaft dio detalles exclusivos del expediente, que comienza narrando los hechos denunciados: "Felipe Juan Pettinato, en el domicilio de la avenida Maipú, en Olivos, Vicente López, abusó sexualmente de MG, es menor, por eso la nombramos por con sus iniciales, de 15 años. La menor no pudo consentir libremente. Fue abordada repentinamente por su espalda, mientras estaba recostada en un sillón del living".

El periodista resumió algunos de los dichos de la madre de la víctima en la causa. "Durante la semana del 1° de marzo y el 9 de marzo de 2018, Felipe vivió en nuestra casa. Entendimos como familia que Felipe necesitaba contención porque se encontraba en un tratamiento para encarar sus problemas con las drogas", leyó el columnista.

"El 8 de marzo, Día de la mujer, era de madrugada, y mi hija se encontraba semi recostada en un sillón del living. Felipe se desplaza del cuarto al living y, de manera repentina, la agarra con su mano de sus glúteos", continuó narrando Candalaft.

"No podemos seguir contando lo que sigue en el relato para no entrar en detalles. Lo que está claro es que Felipe estaba con su novia, que estaba embarazada, y la nena en el living. Felipe va a buscar un café y, cuando está volviendo al cuarto, abusa sexualmente de MG, que dice: 'No puede esgrimir que yo estaba dormida porque tenía en celular en la mano'", concluyó.