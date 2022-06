Felipe Pettinato ingresará a un centro de rehabilitación

En el programa de Flor de la V mostraron cómo es por dentro ese lugar y dialogaron con su fundador, Luis Marchioni.

"Acá trabajamos reconocido al adicto como una persona", detalló uno de los responsables de dicho centro de rehabilitación.

Marchioni indicó que todos los pacientes practican distintas actividades. "Hay grupos de terapia, hacen educación física, yoga y diferentes talleres", mencionó.

Por último, el fundador de ese lugar comentó cómo está Felipe hoy. "Está bien, lúcido, entero y con ganas. Creo que va a hacer un vuelco en su vida", sentenció.

Confundieron a un imitador de Michael Jackson con Felipe Pettinato y lo golpearon

Leo Blanco, uno de los imitadores más famosos de Michael Jackson en el mundo, fue increpado y golpeado por un señor que sin mediar palabra, lo agredió por confundirlo con Felipe Pettinato.

“Un señor me pegó un codazo, me miró y me dijo ‘enfermo mental’. Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho, me lo dobló y con su mano estrujó la mía apagando el cigarrillo. ‘Vas a aprender’, me dijo”, señaló el joven.

Y agregó: “Cuando entré; allí ya sin vergüenza varios hombres hablaban alto sobre mi. Fui hacia uno de los mingitorios y de repente tenía más de 10 tipos diciendo en voz alta ‘¿vos no estabas preso?’ y se respondían: ‘Noo a este lo internaron por loquito’. Les expliqué que no era Pettinato, pero seguían en la suya”.

Blanco es conocido en el país por su gran parecido con el rey del pop, además de su interpretación. El joven se ha realizado 13 cirugías estéticas que lo hacen parecerse a su ídolo.

Su gran parecido y talento lo llevó a hacer parte del documental Hooked on the Look, el cual se estrenó en Londres y fue tendencia en más de 72 países en todo el mundo.