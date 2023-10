Fátima Florez habló de su futuro laboral si Milei es presidente

El conductor confirmó que la imitadora hará su temporada en Mar del Plata. “La temporada se va a hacer pase lo que pase”, afirmó. Además, reveló que “Fátima no piensa ni de casualidad ir a vivir a Olivos”. “No quiere saber nada, irá los fines de semana. Ella se va a quedar viviendo en el departamento que ocupa actualmente”, detalló.

“Puede ser presidente de la Nación y todas esas cosas se evalúan, sobre todo con una mujer como Fátima. Ella no va a resignar su carrera y va a seguir con su gira hasta que empiece la temporada de Mar del Plata, y no va a participar de actos políticos. Alguno que otra vez puede acompañar, pero no quiere saber nada que ver con la política”, agregó.