Fátima Florez dijo qué hará con su carrera si Milei es presidente

Y frente al comentario de Carmen Barbieri asegurando que lo que le preocupa a los dos es que "se siga diciendo que está armado (el romance) por la política", Berardi detalló que le consultó cómo hará con tantos shows cuando sea primera dama. Y la respuesta de Fátima Florez fue tajante al afirmar "Yo soy una artista del pueblo", por lo que la panelista afirmó que la humorista no tiene pensado dejar de trabajar bajo ningún concepto.

"No puede ser... ponele que Milei sea el presidente y ella siga siendo la pareja de él, ¿ella no puede seguir trabajando como artista?" reaccionó asombrado Pampito, pero Carmen y Estefi aseguraron es posible: "Puede. No es fácil, pero lo va a lograr".

Se supo qué famoso ofició de celestino entre Fátima Florez y Javier Milei

Fue este lunes feriado cuando se conoció una noticia que una vez más une al mundo de la farándula y la política a nivel sentimental: el inesperado romance entre Fátima Florez y Javier Milei.

Y si bien tras la bomba que explotó Marina Calabró desde Lanata sin filtro (Radio Mitre) en la que hizo referencia a la noche que se conocieron en el programa de Mirtha Legrand en diciembre pasado, el periodista Gustavo Descalzi reveló en A la tarde (América TV) el nombre del "celestino" en esta relación.

Lo cierto es que, tras advertir que ya el sábado le había llegado la explosiva información, el movilero uruguayo compartió en la pantalla de América un video exclusivo en el que puede verse de espaldas a Carlos Perciavalle felicitando a Javier Milei por la confirmación de su relación con la imitadora.

“Todas las cosas buenas que pensaba de vos y de nuestro futuro. Los quiero mucho” se escucha decir a Perciavalle, al tiempo que alcanza a oirse la voz de Milei responder “Gracias Carlos, sos muy generoso. Pero mirá, bueno, te dimos la primicia”, desde el otro lado de la línea.

Así, tras emitir las imágenes, Descalzi deslizó “Voy a decir que habría actuado como celestino. Carlos Ernesto Perciavalle sabe de esto hace un tiempo y me parece que Luis Ventura también tenía un dato con el 540 este. Estábamos en la misma línea trabajando tratando de saber quién podía tener la mayor información”.