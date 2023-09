Fabiana Cantilo contó que no puede ver a Charly García

"No me lo dejan ver y ya dejé de insistir", le explicó la cantante al medio La Nación. A su vez, la artista contó que Fito Páez es quien le va comunicando las novedades sobre la salud de García.

"Lo último que sé es que no camina", indicó la cantante, quien formó parte de la banda de Charly en los coros.

Y profundizó al respecto: "No sé si no me quieren. No sé qué pasó. Y no importa quiénes. Es raro todo. Ojalá pueda reencontrarme. Es triste. Yo me acuerdo de lo que era Charly".

"Tiene la edad de León Gieco, pero él está bárbaro. Es lo que pasa cuando tenés muchos problemas y no los podés solucionar", indicó Cantilo sobre la salud de su amigo de 71 años.