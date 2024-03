Evangelina salió al cruce de los rumores de crisis con Demichelis

Por otro lado, Anderson sorprendió revelando el fanatismo que una de sus hijas tiene por la música de Wanda Nara. Consultada en broma sobre si Valentino -el hijo de Wanda que juega en las inferiores de River con su hijo Bastián- no le regaló el CD de su mamá, Eva aseguró que la mujer de Icardi está presente a diario en su casa.

“La escuché. Mi hija de 7 años (Emma) me dice ‘mamá, poneme Bad Bitch’. Es una artista que tiene muchas cosas buenas” confió sobre Wanda, y una vez más dejó en claro que el enfrentamiento que supieron tener de adolescentes sencillamente quedó en la pasado, por lo que hoy mantienen una excelente relación.

El tierno homenaje de Evangelina Anderson a Martín Demichelis para celebrar sus 16 años juntos

Fue durante los últimos días del año pasado que, desde su cuenta de Instagram, Evangelina Anderson le dedicó un tierno mensaje a su pareja, el DT de River Martín Demichelis. La ex vedette eligió varias fotos juntos para celebrar sus 16 años de amor.

“Un día como hoy pero 16 años atrás... quién diría que era el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero”, comenzó expresando la botinera en el inicio del mensaje que escribió para acompañar las imágenes.

image.png

“Él, quien no sólo se convirtió en mi marido, sino en mi mejor amigo, confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos, él, quien mejor me mira, quien mejor me abraza”, siguió Evangelina Anderson.

La diosa concluyó con una frase muy romántica para el ídolo, a quien conoció en un verano en Villa Carlos Paz, en 2007, y hoy es el padre de sus tres hijos. "Te quiero, por lo menos, en 16 vidas más... Feliz aniversario, Demi”, cerró.