Estefi Berardi habló sobre Locho Loccisano y Majo Martino estalló

En esta ocasión, el enfrentamiento se dio por información que trajo Estefi acerca de Locho, ex novio de Majo, y eso desató la furia de la periodista. Todo comenzó él en el corte del programa y luego la conductora Carmen Barbieri expuso la situación al aire. “¿Ustedes se pelearon recién en el corte?”, deslizó.

“No me gustó que traiga información mía o que tenga que ver conmigo, que de repente compartimos un camarín y no me cuente antes. Eso si me molesta. Compartimos charlas, de todo y no me contó nada” , confesó Majo. Y aunque su colega le dio la razón se excusó: “Si no lo cuento yo después lo cuenta Socios del Espectáculo, lo tengo que contar. No voy a dejar que Lussich y Pallares me primereen una información”.