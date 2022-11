Escándalo en Gran Hermano: Romina llamó "degenerado" a Alfa

En el video que se difundió en las redes sociales se puede ver como Walter y la ex diputada estaban hablando y bromeando entre ellos, hasta que en un momento, la mujer le dice: "Mirá, degenerado". Fue allí donde el participante estalló en furia y le respondió: "Ahí la verdad que no me gusta. Se pasan de tema, anda a cag...".