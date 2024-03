Entró otro ex Gran Hermano a la casa y enfureció Alfa: "Me voy"

Lo que enterneció a Furia, a Alfa lo desbordó. 'Big Ari' entró para quedarse unos días en la casa más famosa del país y Walter, al enterarse de la noticia, amenazó con irse. "Me voy", aseguró enojadísimo. "No tengo ganas de estar con este tipo ni dos minutos", agregó.

El hombre del pañuelo en la cabeza se paró enfrente de la puerta del confesionario para hablar con 'Big' e irse del reality. Enseguida, entró el conductor Santiago del Moro para hacer entrar en razón a Alfa. "Vamos a tranquilizarnos todos", comenzó diciendo el presentador.

"No podés decir 'me voy' porque llega Big Ari. Semejante jugador de toda la cancha. Quien te enfada te domina", le dijo Del Moro. "No, no me enfada", le respondió Alfa. Ahí, Ari, con la simpatía que lo caracteriza, sostuvo: "Vamos a disfrutar juntos". ¿Podrán llevarse bien esta vez a pesar de sus diferencias?