Encontraron muerto a Lee Sun-kyun, el actor de Parasite

El actor saltó a la fama internacional gracias a su papel como un joven padre de familia rico en cuya casa se instala escondida una familia, pero en Corea ya era muy conocido gracias los papeles protagonistas que había interpretado tanto en cine como en televisión. La investigación policial sobre su supuesto consumo sustancias ilegales había forzado su salida de una serie de televisión No way out que había empezado a rodarse en octubre.

Lee estaba siendo investigado bajo sospecha de haber consumido marihuana y otras drogas en Corea del Sur, país en el que el consumo de estas sustancias acarrea penas de hasta cinco años de prisión, y cuyo presidente ha lanzado una fuerte campaña de “guerra contra las drogas”, que ha afectado a varias estrellas también del mundo de la canción como G-Dragon. En el caso de Lee supuestamente se drogó en la residencia de una chica de alterne que trabaja en un bar de lujo del distrito de Gangnam en varias ocasiones desde principios de año. El actor se había sometido a tres interrogatorios, el más reciente el pasado fin de semana duró 19 horas, y había declarado a los investigadores que había sido engañado para consumir las sustancias, sin saber qué tomaba.

Lee había dado negativo en drogas en la prueba de reactivos a la que se sometió durante la investigación, así como en un test de laboratorio realizado por el Servicio Forense Nacional en noviembre. El intérprete había presentado ayer mismo una solicitud al departamento de policía que lleva la investigación para someterse a la prueba del polígrafo, alegando su inocencia.

Lee presentó en octubre una demanda contra dos personas, incluida la mencionada chica, por chantajearlo después de que surgieran las noticias sobre su presunto consumo de drogas. La mujer fue detenida el mes pasado y la policía ha solicitado una orden de arresto para la otra persona implicada, según Yonhap.

La agencia que representaba a Lee, HODU&U Entertainment, emitió un comunicado: “No hay manera de reprimir la pena y el desconsuelo. Respetuosamente, pedimos que no difundan rumores y falsedades basadas en especulaciones... para que el último viaje de Lee no sea una injusticia”.