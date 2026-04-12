"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Gran Hermano

En redes piden la expulsión de un jugador de Gran Hermano, por un fuerte comentario

El apuntado es Eduardo, quien en una charla con Sol hizo un comentario desagradable sobre el cuerpo de Titi

En Gran Hermano (Telefe) suele pasar que, con el correr de los días, el encierro y la rutina terminan jugando una mala pasada: los participantes se relajan, se olvidan de las cámaras y dicen lo primero que se les cruza por la cabeza sin medir el impacto que eso puede tener afuera. En ese contexto, cada palabra adquiere un peso distinto, porque lo que para ellos puede ser un comentario al pasar, para el público se vuelve un hecho que no pasa desapercibido.

Eso fue justamente lo que ocurrió con Carmiña y su comentario racista sobre Mavinga, que rápidamente generó incomodidad dentro de la casa y un fuerte rechazo del otro lado de la pantalla. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos, con miles de mensajes cuestionando sus dichos y exigiendo una respuesta contundente por parte del reality.

Ahora, el apuntado es Eduardo, quien en una charla con Sol hizo un comentario desagradable sobre el cuerpo de Titi. “Mirala a la gorda... Titi está mucho más gorda, ¿viste? “, lanzó el hombre de 57 años. Molesta, consciente de la gravedad de lo que había dicho su compañero, Abraham le puso los puntos: ” ¡No digas esos comentarios! “.

Te puede interesar...

La respuesta de Eduardo dio que hablar: “¿Qué tiene de malo? ¿No puedo decir eso? “. ”¡No! ¡No está bien decir eso! “, le respondió la concursante que la próxima semana se irá a la Casa de los famosos.

Al viralizarse el clip, los usuarios de las redes fulminaron a Eduardo y pidieron su expulsión. “ Qué esperar de Eduardo si es un violento. Ahora está tranquilo porque está empastillado para que no le salga lo violento. Que no tome un día la medicación y van a ver es igual a Tamara, otra que toma medicamentos psiquiátricos”, Eduardo se fue de boca, pero Sol lo educó; me parece perfecto ” y “Éste está obsesionado con Titi, todo el tiempo habla de ella” fueron algunos de los comentarios de los internautas.

FUENTE: PrimiciasYa

Temas

Te puede interesar