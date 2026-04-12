En redes piden la expulsión de un jugador de Gran Hermano, por un fuerte comentario

Eso fue justamente lo que ocurrió con Carmiña y su comentario racista sobre Mavinga, que rápidamente generó incomodidad dentro de la casa y un fuerte rechazo del otro lado de la pantalla. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos, con miles de mensajes cuestionando sus dichos y exigiendo una respuesta contundente por parte del reality.

Ahora, el apuntado es Eduardo, quien en una charla con Sol hizo un comentario desagradable sobre el cuerpo de Titi. “Mirala a la gorda... Titi está mucho más gorda, ¿viste? “, lanzó el hombre de 57 años. Molesta, consciente de la gravedad de lo que había dicho su compañero, Abraham le puso los puntos: ” ¡No digas esos comentarios! “.